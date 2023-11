"Nella mia vita le uniche persone che possono comandarmi sono mia moglie e i miei figli". Lo ha detto Antonio Cassano, intervistato da Valerio Staffelli per Striscia la notizia in merito all'addio alla Bobo TV. La moglie di Cassano, per chi non la conoscesse, è Carolina Marcialis, pallanuotista italiana classe 1991.



In una recente Q&A concessa ai suoi followers di Instagram, dove ha un seguito di quasi 200 mila followers, la Marcialis ha raccontato il segreto della sua perfetta forma fisica: "Ragazze, ricevo un sacco di domande su alimentazione, integrazione e creme dimagranti. Partendo dal presupposto che io mi alleno tra le 10 e le 13 volte a settimana e che genetica e metabolismo contano molto, non esistono cose miracolose. Ma ci sono creme, drenanti e integratori che funzionano molto bene e che usati con costanza mi aiutano a mantenermi in forma".



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI CAROLINA MARCIALIS!