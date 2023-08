Charlesè l’uomo copertina di, prima giornata dellaquella che si prospetta come la stagione del suo rilancio. Gli è bastato cambiare aria per ritrovarsi, per trasformare quegli iniziali lampi in maglia rossonera e i restanti mesi deludenti in una nuova faccia, più cattiva, più pronta, più da Serie A.– Il belga la sua prima alla corte dil’ha cominciata dalla, dove ha speso gran parte del tempo nella passata stagione, al fianco di. Il tecnico piemontese però, sullo 0-0, e al rientro dalla ripresa, ha puntato su di lui. Suo il compito di prendere il posto, il ruolo ma non le funzioni in campo di. Suo il compito di accendere la luce. De Ketelaere prima ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa, poi ha centrato lacon un bel mancino. E infine, finalmente, ha bucato la rete. Dopo un solo assist nella passata stagione e un totale misero di 22 conclusioni tentate, questa volta il belga rovescia la sua sorte e si candida a un’annata diversa dalla precedente.- A commentare la sua prima gioia italiano è lo stesso, a Dazn. "Ho aspettato a lungo sensazioni come queste,Ho parlato col mister del mio modo di giocare, ho provato a fare ciò che vuole. Questa per me è una bellae voglio fare bene. Mi piace il modo di giocare di, sono venuto anche per questo. L'Atalanta è una grande squadra".- Il belga era stato il fiore all’occhiello del mercato, l’ultimo, targatoe, dopo una lunghissima trattativa col, era arrivato a Milano con l’obiettivo di prendersela. L’hype per CDK era palpabile: tutti i tifosi del Milan erano pronti a dedicarsi anima e corpo al loro nuovo idolo. La pressione di chi poteva prendere lo scettro di un ipoteticoha finito per schiacciarlo. Inevitabile la partenza, particolare invece la scelta della squadra. A Bergamo, De Ketelaere ci è arrivato con la formula delda 3 milioni con diritto di riscatto da 23 milioni a cui si aggiungono 4 di bonus e il 10% della futura rivendita., se questi sono i primi chiari di luna. ‘Il calcio l’ha inventato il Diavolo’, disse una volta. Ma neanche il Diavolo, simbolo del Milan, avrebbe mai potuto però scrivere una sceneggiatura del genere per la prima in maglia Atalanta del suo ex pupillo De Ketelaere.