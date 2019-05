Non si placano le proteste a Firenze. Già prima della partita contro il Sassuolo, la cancellata dietro alla Curva Fiesole era stata tappezzata da uno striscione che invitava Diego Della Valle ad andarsene. Dopo la sconfitta contro i neroverdi patita lunedì sera al Franchi, i tifosi viola si sono riuniti sotto la tribuna per contestare apertamente la società. E, come se non bastasse, nelle ultime ore è spuntato, attiguo a quello dedicato al proprietario del club gigliato, un altro striscione, stavolta riguardante Pantaleo Corvino.



NESSUNO ESCLUSO - Dai cori contro la famiglia Della Valle ai canti per Mario Cognigni, anche il ds pugliese non è stato risparmiato, accusato di essere il servo di un progetto che guarda solamente alle plusvalenze da calciomercato. Insomma, i tifosi non risparmiano nessuno e la rottura tra la piazza e la società è ormai una ferita irricucibile. È previsto per la giornata di oggi un incontro tra la proprietà e la dirigenza per tracciare una linea tra presente e futuro: l’unico sicuro del posto è Montella.