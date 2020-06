In casa viola non finiscono le polemiche dopo la rimonta e sconfitta subita contro la Lazio. La reazione della tifoseria viola è stata rabbiosa: il rigore su Caicedo è sembrato generoso, l'arbitraggio di Fabbri insufficiente. E la parziale apertura di Rizzoli non ha soddisfatto comunque gli animi.



FIORENTINA INFURIATA CONTRO LA LAZIO - La Fiorentina è infuriata contro la Lazio, e contro la classe arbitrale. E le parole di Rizzoli, con la parziale apertura verso il VAR a chiamata proposto dal presidente viola Commisso, non hanno contribuito a rasserenare gli animi. Come riporta il Corriere dello Sport, la tifoseria è tutta schierata con il presidente americano.