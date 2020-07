Grandi sorrisi a Formello: tornano gli infortunati, Inzaghi respira. Nelle varie partitelle per preparare Lazio-Cagliari, il mister ha recuperato in un colpo Luis Alberto, Jony, Marusic e Correa. Un sorriso più disteso per Inzaghi, in vista delle ultime gare stagionali.



FORMAZIONE LAZIO - I rientranti sono stati provati con la squadra titolare, ma solo un paio dovrebbero partire dall'inizio. Patric dovrebbe tornare dal primo minuto dopo la squalifica, Luis Alberto in mediana ha il posto assicurato. Ci sarà un ballottaggio tra Jony e Lukaku sull'out di sinistra, mentre Correa, provato sempre tra i titolari vicino ad Immobile, in realtà dovrebbe partire dalla panchina.