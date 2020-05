A Formello è tornato il sereno: in casa Lazio i momenti di tensione sono alle spalle, il gruppo si è compattato di nuovo dopo qualche problemino relativo agli stipendi arretrati. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il presidente Lotito si sarebbe messo al tavolo per pattuire finalmente il premio Scudetto con la squadra.



PREMIO SCUDETTO TOP - Lotito ha messo sul piatto una cifra alta per lo Scudetto: vuole dare alla squadra 10 milioni di euro. Bisognerà capire se la cifra sarà netta o lorda, e come verrà suddivisa (sarebbero 400k per ogni giocatore): è certo che i 10 milioni sono stati accolti con favore dalla squadra. Che li vedrebbe come un grosso incentivo in un momento di incertezza per la ripresa del campionato, con la Lazio che attualmente si troverebbe al secondo posto, ad 1 solo punto dalla Juventus.