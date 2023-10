C'è un corpo estraneo in casa Frosinone che tutti aspettano di vedere in campo e da cui tutti si aspettano giocate scintillanti. Si tratta dell'attaccante brasiliano Reinier arrivato in estate in prestito dal Real Madrid, ma di cui, finora non si è vista traccia. La società lo difende sottolineando che si sta solo "ambientando" e adattando al calcio italiano, ma la sua situazione sta finendo sotto la lente d'ingrandimento anche dei media spagnoli e sudamericani.



E l'ex-Flamengo? Per il momento si consola con Sofia Moreno, meglio conosciuta come Sofia Surferss, nota modella e influencer da oltre 1,4 milioni di follower su instagram e oltre 4,4 milioni su Tik Tok. Oggi la sua popolarità è in crescita costante, molto più di quella di Reinier. Eccola nella nostra gallery