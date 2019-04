La partita che non finiva mai. Il rigore più lungo del mondo. Frosinone-Parma decisa dal Var. E ad un certo punto abbiamo tutti pensato che la partita potesse anche finire a notte inoltrata. La scena passerà alla storia. Quattordici minuti dopo il 90' l'arbitro Manganiello è lì, in piedi, attorniato dai calciatori, in attesa di sapere se il contatto tra Gobbi e Paganini - avvenuto più di dieci minuti prima, esattamente al 3' di recupero - è punibile con il calcio di rigore. Minuto 104. Sì, è rigore, dal dischetto si presenta Daniel Ciofani. Che segna, mentre lo "Stirpe" esplode in un boato di gioia.

Il Frosinone sfata il tabù e vince la "partita infinita", la vince quando ormai sembrava impossibile, con modalità da film che segnano una tappa definitiva da quando esiste il Var. Fino al rigore più lungo del mondo, il Frosinone era l'unica squadra nei cinque maggiori campionati europei a non avere ancora vinto una sola partita in casa. Ci è riuscito, contro un Parma male in arnese. All'andata al "Tardini" andò in scena una delle partite più povere di emozioni del campionato, uno 0-0 e soltanto due tiri in porta, uno per parte.



Stavolta, invece, la serata è ricca di gol (4) e tutto sommato allo "Stirpe" è stata una partita anche divertente, con il Parma che per due volte ha rimontato il Frosinone.

Squadra emiliana in formazione rimaneggiata, con Sierralta centrale difensivo e Schiappacasse e Sprocati rispettivamente punta centrale ed esterno sinistro del tridente. La contemporanea assenza di Gervinho e Inglese priva i gialloblù dei due attaccanti più pericolosi. Per la squadra di D'Aversa è la terza sconfitta consecutiva: solo una vittoria (1-0 col Genoa) nelle ultime dieci partite.



Il Frosinone parte subito col piglio giusto. Il gol del vantaggio lo segna Pinamonti. L'iniziativa parte da Valzania, tra i più attivi: cross al centro, il 20enne (li fa a maggio) cresciuto nell'Inter trova l'impatto giusto col piede sinistro e segna il quinto gol stagionale. Poco dopo Ciano sfiora il gol su punizione, ma il Parma ci mette sei minuti ad agguantare il pareggio. Tutto avviene iun maniera piuttosto fortuita e penalizza un Frosinone che fin lì aveva giocato molto bene. Il cross è di Siligardi, sul tiro di Gagliolo la deviazione vincente è di Barillà. Prima di certificarla come "vincente", però, c’è bisogno del Var. Manganiello infatti in un primo momento aveva annullato il gol. Poi lo convalida.



Il pareggio potrebbe essere un altro inizio per il Parma, ma il Frosinone non si abbatte e ricomincia a macinare gioco, tanto che prima dell'intervallo il risultato cambia ancora. C'è tempo per una traversa (Pinamonti) e poi per il gol di Valzania, il cui tiro - in corsa dopo assist di Pinamonti - prende una traiettoria pressoché perfetta. Curiosa la storia del centrocampista romagnolo: è in prestito dall'Atalanta, ma inizialmente sarebbe dovuto andare a Parma. Ha scelto invece Frosinone, perché riteneva (giustamente) di avere più possibilità di giocare.



Tutto inutile. Perché nella ripresa il Parma ritrova qualche equilibrio e - soprattutto - concretizza la rimonta con il gol del 2-2. Se prima il gol era stato fortuito, ora si tratta di una vera e propria ingenuità. Sammarco fa fallo su Siligardi, l'arbitro indica il dischetto. Ceravolo - entrato nella ripresa al posto del pallidissimo Schiappacasse - fa centro, è il secondo gol dell'attaccante, il precedente è datato 7 ottobre, nella vittoriosa trasferta di Marassi contro il Genoa. Nel finale il Frosinone finisce la benzina e il Parma può addirittura tentare il sorpasso. Il pallone buono capita a Barillà, ma il suo tiro viene rinviato sulla linea da Brighenti. Ma c'è ancora tempo per l'ultimissima emozione. Il rigore più lungo della serie A, nella partita che non finiva mai.

IL TABELLINO