Prendi un pallone, un gruppo di amici e colleghi, la voglia di ricordare qualcuno, tutti assieme. Sabato, dalle 17, a Legnano, si svolgerà il Primo Memorial Gino Bacci, intitolato al giornalista toscano scomparso il 29 ottobre 2017 ma mai dimenticato. Al Centro Sportivo Academy di Legnano (via della Pace), sabato 29 giugno, 5 squadre, composte da giornalisti, si sfideranno, divertendosi, nel nome del collega che non c'è più: Telelombardia, Top Calcio 24, Eurosport, Calcissimo Tv e anche noi di Calciomercato.com.



20 minuti a partita, girone unico, chi fa più punti vince. Si parte alle 17, con le sfide tra Telelombardia-Eurosport e Calcissimo Tv-Top Calcio 24, con Calciomercato.com a riposo. Un pomeriggio di calcio, da passare insieme, per divertirsi con poco: un pallone, amici e colleghi e il ricordo di chi non verrà mai dimenticato.