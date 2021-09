Quel trasferimento proprio non va giù.che subitosegnalò in tutte le sue stranezze (). Come i lettori ricorderanno, il trasferimento venne gestito dalla dirigenza di allora capeggiata dal finanziare franco-lussemburghese). La sua passione per il calcio è davvero lodevole.Alla guida del Lille è stato piazzatoche ha portato l'attaccante nigeriano a Napoli. Nel corso di un'intervista rilasciata a La Voix des Sports, Letang ha voluto per l'ennesima volta smentire la versione secondo cui il trasferimento di Osimhen sia stata conclusa su una cifra di oltre 80 milioni di euro.. E al dato inferiore rispetto alle narrazioni si aggiungerispetto all'attaccante nigeriano, da Napoli e Lille:Su di loro il giudizio di Letang è sferzante: “Sono stati comprati per 20 milioni di euro, ma secondo gli esperti il loro valore complessivo non va oltre i 500mila euro”.MaSecondo l'ex proprietario del Lille, nemmeno un intermediario è stato pagato nel quadro di quell'affare.. Lo stesso giorno in cui è stato concluso il trasferimento di Osimhen. Del resto, lui può visionare le carte. Quelle firmate da López, che ha sempre facoltà di smentire la versione di Letang.@pippoevai