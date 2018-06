Il messaggio di @PablitoRossi sulla #Nazionale. A luglio la sua mostra con https://t.co/YgSywZpZLa a Forte dei Marmi. Grandi ospiti, eventi e solidarietà: non mancate! pic.twitter.com/r59Umf6qYl — calciomercato.com (@cmdotcom) 9 giugno 2018

Continua con grande successo la mostra itinerante- una mostra evento dedicata e organizzata da Paolo Rossi e che vuole essere un'omaggio alla carriera del grande attaccante della Nazionale Campione del Mondo nel 1982. Un'esibizione interattiva che vuole essere anche un'occasione per raccontare, attraverso il calcio, non solo la vita di Pablito, ma anche l'Italia di allora, in netta crescita ed espansione dopo anni bui, ma ancora capace di trasmettere valori antichi e passioni nobili.E insieme alla mostra ci sarà anchemedia partner dell'evento che organizzerà insieme alla Pablito Great Italian Emotions die della mogliee alla Onlus Olimpiadi del Cuore ditanti eventi collaterali di beneficienza e di intrattenimento fra cui dei talk show in piazza con ospiti di eccezione per raccontare, nell'anno del Mondiale, un'Italia che al Mondiale di Russia non ci sarà e che si sta buttando a capofitto sul calciomercato.Oggi a Forte dei Marmi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione degli eventi alla presenza di, dei componenti delladella città che ha patrocinato l'evento e che aiuterà non solo gli organizzatori nell'allestire la mostra, ma anche tutti i partecipanti nel rendere interattiva, aperta e coinvolgente per tutti, dai più grandi ai più piccoli questa esperienza.Sul palco e ai nostri microfoni Paolo Rossi si è detto entusiasta: 'In Versilia io mi sento sempre come a casa. Sono cresciuto qui e questo è un territorio fantastico perciò ci tenevo che la mostra fosse ospitata in un luogo simbolo come Forte dei Marmi.gli anni della rinascita che riportano a galla valori umani veri da trasmettere a tutti, anche e soprattutto ai bambini. I calciatori di allora, quelli della Nazionale dell'82 erano persone vere con valori, usi e costumi importanti. L'esibizione sarà interattiva e traccerà, con i giochi di allora e di oggi, eventi didattici e non solo, un percorso, un punto di contatto fra l'Italia di allora e quella di oggi.e sono fiducioso che tutto sarà un grande successo di calcio e solidarietà".