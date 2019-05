Si è aperta a Madrid questa mattina l'Assemblea delle Leghe Europee, incontro fortemente voluto dal numero uno della Liga, Javier Tebas. Presenti, come ricorda Repubblica, 244 club (8 in più di tutta l'Eca) da 38 differenti paesi. I club italiani sono 16 compreso il Brescia neo promosso in Serie A, oltre alla presenza del presidente dell'Eca e della Juventus, Andrea Agnelli. Unici assenti del massimo campionato italiano sono Milan, Inter, Roma e Frosinone già retrocesso. Unico rappresentante italiano che interverrà è il presidente della Lazio, Claudio Lotito.