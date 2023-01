Sampdoria-Napoli è stata una partita carica di emozione per il ricordo di Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli, scomparsi dopo una lunga battaglia con le loro malattie. Striscioni e cori a Marassi per commemorare i due campioni, ma il tutto sarebbe stato macchiato da cori di discriminazione territoriale all'indirizzo dei partenopei.



LA DENUNCIA - La denuncia arriva dall'on. Simona Loizzo, deputato della Lega e membro della commissione cultura della Camera: "Mentre tutto lo stadio di Marassi ricordava un uomo straordinario come Gianluca Vialli, si levavano cori tipo 'Napoli colera'. L'ennesima vergogna è andata in scena a Genova e anche questa volta non succederà niente - riporta Ansa -. Come ho anticipato, chiederò l'audizione del presidente della Figc Gravina perché il nostro calcio offre negli stadi uno spettacolo vergognoso e fuori degli stadi risse da anni Ottanta. Oggi è stata sporcata la memoria di un grandissimo uomo come Vialli e dì un altro grande uomo, come Mihajlovic, egli stesso vittima di razzismo becero da giocatore e allenatore".