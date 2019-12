Lionel Messi ha vinto il sesto Pallone d'Oro, succedendo a Luka Modric e staccando il grande rivale Cristiano Ronaldo, arrivato terzo in classifica, alle spalle anche di Virgil van Dijk, fermo a 5 trofei personali. Il fuoriclasse della Juventus ha disertato la premiazione di Parigi, in quanto sapeva di non essere il vincitore, scatenando il web di tutto il mondo, che ha preso di mira il numero 7 bianconero. Da "l'uomo più triste del mondo in questo momento" a "vincitore del Santos d'oro", i tifosi sui social prendono in giro CR7.