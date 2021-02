Un furgone con dei cartelloni pubblicitari contro Urbano Cairo per invitarlo a vendere il Torino che gira per le strade di Milano: è questa l'ultima iniziativa dei tifosi granata del gruppo Facebook "Resistenti Granata 1906" che, da settimane, stanno organizzando varie forme di contestazione contro il presidente del Toro.

Dopo aver acquistato degli spazi su importanti quotidiani, come Tuttosport, Il Sole 24 Ore, Milano e Finanza, ora hanno affittatoSui cartelloni affissi su ambo i lati si può leggere: "Penso che un sogno così non ritorni mai più (Ma vogliamo davvero tornare a sognare).#restituisciciiltoro".Milano è la città dove il presidente granata vive e lavora, per questo i tifosi hanno scelto di far girare il furgone per le strade del capoluogo della Lombardia e non per le vie di Torino. Questa iniziativa è l'ennesima prova che la frattura tra la tifoseria granata e Urbano Cairo è ormai, da tempo, molto ampia e difficilmente risanabile.