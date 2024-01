A Milinkovic-Savic manca la Lazio, all'Europa manca uno come lui: cifre e squadre interessate

Simone Gervasio

Nostalgia, nostalgia canaglia. Come per Al Bano, è questo il sentimento comune di molti giocatori della Saudi Pro League. Henderson ha preso la palla al balzo e, appena riaperto il mercato nella sessione invernale, ha salutato l'Al-Ettifaq di Gerrard ed è tornato in Europa, all'Ajax. Che sia il primo di una lunga lista? I rumors si sprecano e parlano di mal di pancia anche per Benzema e Firmino, mentre ad uscire allo scoperto è stato anche Laporte che ha parlato apertamente di cosa non funzioni nell'organizzazione del movimento calcistico saudita.



E SMS... - Ma c'è un altro calciatore che nelle ultime ore ha manifestato la mancanza, stavolta della Serie A. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, pilastro della Lazio, passato in estate all'Al-Hilal, ma che non è ancora riuscito a dimenticare il suo vecchio club e Roma. Dopo la semifinale di Supercoppa italiana, persa a Riyad dalla sua Lazio contro l'Inter, il serbo ha detto: "Sto bene, mi sento bene ma sono molto dispiaciuto per la sconfitta. Sarei voluto venire anche lunedì a vedere la gara. Se mi manca la Lazio? Certo che mi manca, sono stato 8 anni là, alcuni dei miei ex compagni li ho visti ieri". Sergej infatti all'antiviglia della gara si era presentato nell'albergo dove alloggiava la formazione di Maurizio Sarri e aveva salutato i suoi vecchi amici.



MERCATO - Parole e azioni che fanno sognare il club biancoceleste o forse alimentano ancor di più i rimpianti. Milinkovic-Savic è costato 40 milioni all'Al-HIlal che lo ha preso dalla squadra di Lotito nell'ultimo anno del suo contratto. E gliene ha fatto firmare un altro con scadenza nel 2026 e ingaggio da 20 milioni che, con i bonus, può arrivare anche a 30. Cifre chiaramente fuori scala per la Lazio, come per la stragrande maggioranza dei club europei. A 28 anni, il centrocampista ha lasciato Roma dopo 8 stagioni, 341 presenze e 69 gol. La sua stagione è certamente positiva. Anche grazie alle sue 8 reti e 4 assist in 16 gare di campionato, l'Al-Hilal sta dominando il torneo e ben figurando anche nelle coppe. Mixando tutte le competizioni, il serbo ha messo a referto 22 presenze, 9 reti e 5 assist. Prestazioni che lo hanno messo subito al centro della sua nuova squadra ma per quanto? Milinkovic-Savic ha fatto la sua scelta di vita ma, nel pieno della sua carriera, potrebbe essere di certo d'aiuto a tutti i grandi club europei. Dalla Juve che lo aveva cercato, all'Inter che difetta di un giocatore con le sue caratteristiche, dal Milan che - come sostiene Pioli - necessita di centrocampisti, alle big di Premier sempre pronte a fiutare il colpo milionario. Ma a queste cifre chi può davvero permetterselo?