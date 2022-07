Sarà un’estate di rivoluzione per il Napoli di Luciano Spalletti. Dopo quelli di Lorenzo Insigne, Dries Mertens e David Ospina, potrebbero esserci altri addii nella formazione campana con diversi giocatori pronti a salutare. Secondo i bookmaker, riporta Agipronews, il più vicino a lasciare la squadra azzurra è Matteo Politano, giocatore nel mirino del Valencia allenato da mister Gattuso, tecnico che l’ha valorizzato nell’avventura napoletana. Un passaggio in terra spagnola dell’esterno azzurro si gioca a 1,44. Futuro in bilico anche per Kalidou Koulibaly con le big europee pronte a lanciare l’assalto. Per il senegalese la Juventus, offerta a 3 volte la posta, è in vantaggio sul Chelsea proposto a 4,50. Anche Adam Ounas dovrebbe partire nella sessione estiva, rimanendo però in Serie A: avanti a tutti c’è il Monza di mister Stroppa, in quota a 4,50. Più remota invece la possibilità di una cessione di Victor Osimhen, eventualità che però fa tremare i tifosi napoletani. Un suo approdo all’Arsenal, alla disperata ricerca di un centravanti dalle spiccate doti realizzative, vale 9 volte la posta.