. Dopo queste poche giornate mi sono fatto l'idea che il Milan sia in fuga non perchè sia così più forte delle altre. Il punto è che il Milan è squadra da scudetto che scappa via semplicemente perchè nessuna delle altre – per ora sia chiaro – lo è.. Una Roma brutta, irriconoscibile nella quale mi pare sia emerso anche il problema del portiere. Chiedo: ma il recupero di Pau Lopez quanto dovrà durare?Quindi, il mucchio selvaggio alle spalle del Milan – lo dicono le cifre della classifica – più che essere figlio di un campionato finalmente avvincente e pieno di squadre forti e alla pari, è invece il parto di questa altalenante mediocrità che si diverte a colpire qua e là. (e fa pure rima, tiè). E cioè che la partita di Napoli letta in controluce con le prestazioni precedenti contro le big, Juve e Milan - ma anche con le altre meno forti - non può essere altro che un incidente di percorso. Perchè hanno giocato tutti male. Tutti. Anche quelli che non avevano sbagliato nulla. E poi, certo, gli episodi in cui Mirante (tre su quattro) ha spalancato la via al nemico. Da qui la mia convinzione di una serataccia. Certo, poi c'è la prova del campo contro quei tipacci del Sassuolo che, avendole prese contro l'Inter, avranno il dentino intriso di veleno.. Dunque, rivedremo probabilmente Diawara, toccherà a Kumbulla là dietro con Cristante.