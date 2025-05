A Napoli si può fare un calcio di alto livello. Inter, Inzaghi ha perso il terzo scudetto ipotizzabile: una sentenza che dipende dalla Champions League

Redazione Calciomercato

Silenzio per ventidue minuti, quelli cronometrati fra il goal di De Vrij a Como e la prodezza di McTominay al “Maradona”.. E lo fa senza stravincere, come era accaduto per il numero 3, autografato da Spalletti. Ma quello era stato un successo maturato nei mesi e, quasi per un girone, mai veramente in discussione., soprattutto tra le squadre avversarie più o meno accreditate come superiori.. In verità si tratta di una sentenza statistica e storica, che diventerà rilevante o irrilevante nel giro di una settimana. Dipenderà dall’esito della finale di Champions League…Partiamo dai numeri: aiutano a chiarire che tipo di scudetto va in archivio. Il Napoli ha il 5° attacco del campionato e la miglior difesa; l’Inter ha il miglior attacco e la 5a difesa. Antonio Conte ha vinto subendo poco; Simone Inzaghi ha perso pur segnando tanto. Sintesi:, anche data e prezzo: ufficiale il 30 agosto, costato appena 30 milioni dal Manchester United., acquisto sottovalutato dalla critica: ufficiale il 29 agosto, costato anche lui 30 milioni dal Chelsea. Iniziando il campionato senza di loro, il Napoli aveva perso al debutto a Verona e si era già mezzo inguaiato addirittura in Coppa Italia (battuto il Modena solo ai rigori).E come l’anno scorso addosso al presidente erano state indirizzate (inevitabilmente) le critiche più velenose, stavolta merita i complimenti più dolci, anche per aver sopportato in silenzio le lamentose allusioni di Antonio Conte.