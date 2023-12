A Newcastle il Milan si gioca l'Europa, che siano ottavi di Champions League o slittamento in Europa League. E lo farà senza Zlatan Ibrahimovic. Non c'è lo svedese, fresco di ritorno in rossonero nella nuova veste di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management del club, il day one dell'Ibra ter è fissato per giovedì a Milanello: gli aggiornamenti e le prime reazioni della squadra nel video dell'inviato a Newcastle.