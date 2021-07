L'stringe forte le manone di, sempre più volto del trionfo azzurro agli Europei. Il premio di miglior giocatore del torneo, poi i complimenti pubblici e spassionati del presidente della Repubblica, e l'abbraccio di Roma nel corteo sul pullman scoperto. Le ultime immagini di festa in patria, perché di fronte a Gigio c'è una nuova avventura pronta a partire:- "". Così oggi L'Equipe titola e dedica la copertina al portierone ex Milan che presto diventerà un nuovo giocatore del. Un affare definito in toto, con visite mediche già effettuate al termine del girone di Euro 2020 e un contratto che gli permetterà di guadagnare(tra parte fissa e bonus) per cinque stagioni., cresce l'attesa per l'ufficialità dell'affare che potrebbe arrivare già in settimana, anche se a conti fatti la vita parigina di Gigio dovrebbe iniziare solo all'inizio di agosto, viste le ferie aggiuntive concessegli dopo il trionfo agli Europei: primi giorni in albergo, poi la scelta della nuova casa che, secondo indiscrezioni, dovrebbe ricadere su Neuilly-sur-Seine (a ovest del centro città) dove già abita l'ex interista- A crescere però non è solo l'attesa dei tifosi parigini,. Non ne ha mai parlato Gigio, che come i compagni di Nazionali si è chiuso per concentrarsi sui colori azzurri e la competizione, ma ora il trofeo è in bacheca. "", ha detto ieri il portierone nel pieno dei festeggiamenti. Non resta che aspettare, presto tutte le attese arriveranno al termine: quella del PSG che non vede l'ora di abbracciare il suo nuovo 'Maestro', quella del mondo rossonero che vuole sentire da Donnarumma il perché di un addio tanto doloroso.