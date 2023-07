La CEE Cup, uno dei più importanti tornei giovanili a livello mondiale torna in scena a Praga con la sua undicesima edizione. Dal 28 luglio al 1° agosto in Repubblica Ceca si sfideranno le formazioni Under 19 di Slavia Praga e Sparta Praga, quelle dei brasiliani Palmeiras e Flamengo gli inglesi del West Ham e addirittura gli emiratini dell’Al Ain FC.



Il Palmeiras che è campione in carica del torneo Under 19 in Brasile è anche il campione in carica della passata stagione avendo battuto in finale lo Slavia Praga conquistando la sua terza CEE Cup in 10 edizioni.



“È un'opportunità incredibile per giocatori, allenatori e tifosi di vedere le future stelle del calcio mondiale" hanno dichiarato gli ambasciatori, il commissario tecnico della Repubblica Ceca Under 21 Jan Suchopárek e il ct dell’Under 18 David Holoubek. Le gare dei due gironi si giocheranno nel centro sportivo dello Sparta Praga a Strahov, mentre la finale si giocherà al Dolicek, lo stadio del Bohemians 1905, formazione che milita nel massimo campionato ceco.