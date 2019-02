La Scuola di Alta Formazione per il Calcio Elite Football Center è un polo di formazione che riunisce all’interno della propria struttura organizzativa e del corpo docente alcuni tra i professionisti del panorama sportivo internazionale di maggior spessore. La Scuola è affiliata allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) e riconosciuta dal CONI (ai sensi del D.Lgs. 23.07.1999 n°242 e successive modificazioni). Inoltre opera in Convenzione Unica di Tirocinio Formativo con l’Università degli Studi di Parma (convenzione n°9700 del 08.09.2016).



OBIETTIVO DEL CORSO

Cronisti di radio e TV hanno raccontato l’ultimo mezzo secolo di sport italiano. Voci iconiche di professionisti della comunicazione hanno reso il Calcio sport nazionale e, soprattutto, sport del popolo. Sono proprio loro, con stili personalizzati e talvolta inconfondibili di conduzione, a coniare nuove “terminologie” e a scandire l’incalzante procedere del tempo di una partita, ad esaltare un gesto tecnico, un dribbling ben fatto e a consacrare un calciatore ad icona popolare, eroe dei tempi moderni, narrandone imprese, gioie e dolori “calcistici”, rendendolo più “vicino” a chi segue l’evento sportivo da casa attraverso radio e tv.



Telecronisti e Radiocronisti sono professionisti del mondo della comunicazione sportiva altamente specializzati, con uno profilo sempre più internazionale e globale e competenze trasversali che vanno dalle tecniche di comunicazione, allo storytelling, dall’uso della voce e della parola ad una forte padronanza del linguaggio tecnico nonché una sempre più profonda conoscenza dello sport del calcio, dei suoi regolamenti e delle sue caratteristiche tecnico-tattiche.



Il Corso di Alta Formazione in Telecronaca e Radiocronaca nel Calcio nasce proprio con l’esigenza di offrire ai professionisti del mondo della comunicazione e a tutti coloro che hanno intrapreso un percorso professionale o di studio in tale ambito un percorso di formazione mirato e altamente qualificante, attraverso un approccio pratico e orientato al “saper fare”, funzionalmente spendibile nel mercato del lavoro dell’industria calcistica attuale in contesti di radio e televisione. Per questo motivo abbiamo riunito all’interno del Corpo Docente del Corso, alcuni tra i nomi di maggior rilievo della telecronaca e della radiocronaca calcistica italiana, prime voci dei più importanti broadcaster internazionali, radio e tv (vd. DOCENTI in basso). A CHI È RIVOLTO

Studenti iscritti, laureandi o laureati alla Facoltà di Scienza delle Comunicazioni, Lettere o affini. Pubblicisti e Giornalisti con regolare tesserino e iscrizione all’Albo. Altri profili che a vario titolo operano nel settore del Giornalismo Sportivo, collaboratori di giornali o testate web, contributors, free-lance, speaker radiofonici e vocalist di radio e/o tv locali, ecc, ai fini dell’eventuale ammissione al presente Corso, verranno valutati nello specifico, di volta in volta, da una commissione qualificata.



DOVE E QUANDO

Milano: dal 3 al 7 Giugno 2019

Roma: dall'1 al 5 Aprile 2019



Sito Web: http://www.elitefootballcenter.com/prodotto/corso-di-alta-formazione-in-telecronaca-radiocronaca-nel-calcio/