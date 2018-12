È iniziata la settimana che porta al 197° derby della Mole. Sabato sera, allo stadio Olimpico Grande Torino, si sfideranno Torino e Juventus, nel frattempo nel capoluogo piemontese si respira già l'aria da stracittadina come testimoniano alcuni cartelloni appesi in vari punti della città dai tifosi bianconeri. “Questa settimana i topi escono a cercare rogne, granata tornate nelle fogne” recitano i cartelli in cui è anche illustrato un topo con una maglietta granata con il numero 12 (quello che da diversi anni è stato ritirato dal Torino e assegnato simbolicamente alla Curva Maratona) che viene gettato in buco, rappresentante appunto una fogna, dalla mano di un tifoso della Juventus con tanto di maglia bianconera.



Un anno fa, sempre a pochi giorni dal derby, sui cancelli del Filadelfia alcuni tifosi della Juventus avevano invece appeso un lenzuolo bianco con scritto “Stalla”. Striscione che fu poi prontamente rimosso.