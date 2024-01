A Torino per il Napoli sfida complicata in quota: Zapata ritrova Mazzarri, che lo fece esordire in Italia

Mazzarri dovrà confrontarsi con il proprio passato e per i bookmaker non avrà vita facile: il Napoli in trasferta a Torino parte leggermente avanti in quota, tra 2,48 e 2,50 contro il segno «1» a 2,90. Nel mezzo, il pareggio paga 3,20 volte la posta. Quest’anno i granata, in casa, hanno perso solo contro l’Inter, e solo in quello 0-3 hanno subito più di un gol; anche per questa sfida gli esperti quotano l’Under 1.5 degli ospiti a 1,50 contro l’Over 1.5 a 2,50. Il Napoli, dal canto suo, è forte di una striscia positiva in casa del Toro che dura da otto partite, sette vittorie e un pareggio, di cui le ultime quattro senza subire gol. La quota No Goal in questa giornata è vista in quota a 1,94 contro il segno Goal a 1,77. Sarà sicuramente pesante l’assenza di Victor Osimhen, partito per gli impegni di Coppa d’Africa con la sua Nigeria. A vestire il ruolo del centravanti negli azzurri dovrebbe essere uno tra Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, offerti entrambi marcatori a 3,70. Nel Torino c’è aria di gol dell’ex per Duvan Zapata, contro la squadra e l’allenatore che lo hanno lanciato in Serie A ormai dieci anni fa. In quota, il quinto gol da avversario del colombiano contro il Napoli si gioca a 3,50.