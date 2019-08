Che cos'hanno in comune Gonzaloe Marko? Non molto. Una cosa sì, però: entrambi non hanno ancora la propria maglia in vendita. E se al croato, destinato a restare fermo ai box ancora a lungo, non è stato ancora assegnato il numero,Ma aspettando che la numero 9 possa avere un nuovo (o un vecchio?) padrone, qualcosa sta cambiando attorno alla figura dell'argentino. Perché se Maurizio Sarri non si è mai opposto al suo ritorno, come alla sua cessione, da parte della società è proseguita ininterrottamente la manovra per cederlo. Senza successo.. E allora la Juve fa trapelare che salvo nuovi clamorosi colpi di scena, sia Higuain che Dybala possano ora essere destinati a restare.: la Juve da oltre un anno ha deciso di venderlo, ma dopo i flop Milan e Chelsea ecco che solo la Roma si è mossa concretamente per lui, il rinnovo di Edinha forse chiuso il discorso in anticipo.. I due giocatori che dovevano rappresentare le cessioni più pesanti e per i quali alla fine la strategia bianconera del mercato in uscita si è incartata. Prima quasi gemelli del gol, adesso in due per una maglia. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com