Lunga intervista dial Guardian. L'attaccante del Milan si racconta a tutto tondo, tra presente e passato: "Ogni giorno mi sveglio con dolori ovunque, maNon ho bisogno di un contratto o di essere famoso, l'unica cosa che mi spinge ad andare avanti è l'adrenalina".- "Non ho problemi a soffrire, per me è come fare colazione.. Noi dovevamo fare molto di più per avere meno approvazioni di loro, e per questo sono molto orgoglioso di appartenere alla vecchia generazione".- "E' incredibile come il resto della squadra mi faccia sembrare giovane anche a me. Mi sento come Benjamin Button.. Io corro quanto loro, oggi sono felice così. La gente pensa che devo fermarmi, ma la testa mi dice altro. Continuo a lavorare per dare l'esempio ai giovani e spronarli a dare sempre il massimo".OBIETTIVI - "Non sono un cane che abbaia ma non morde, io faccio l'opposto:. E' un progetto diverso che dà più soddisfazioni, perché se si dovesse vincere con questi ragazzi non sarebbe programmato".- "Uno è il signor bravo ragazzo, l’altro è molto diverso. Sono contento che non siano uguali, perché per il figlio non è facile essere paragonato a un padre che ha avuto quella carriera.. Ho giocato contro il padre, oggi sono compagno del figlio. Forse un giorno Daniel avrà un figlio...".- "La vita è un'altalena. Nessuno è perfetto, si fanno errori in continuazione. Le persone fingono di essere perfette sui social mettendosi 20 filtri, ma nella vita quotidiana siamo tutti uguali.- "L'altro giorno in nazionale. Azpilicueta cosa potrebbe dire? Forse qualcosa, ma lo farebbe col mio compagno che sarebbe troppo gentile per rispondere. E' facile prendersela con i vent'enni, ma non deve prendere in giro chi è per terra. Spero che ora l'abbia capito".- "Al Manchester ho fatto una grande esperienza, è un club fantastico col quale ho visto due trofei (Coppa di Lega ed Europa League, ndr).. La Premier League è sopravvalutata dal punto di vista tecnico, ma in quel campionato c'è un gran ritmo. Puoi essere un grande giocatore, ma se non riesci a gestire quel ritmo non emergi".