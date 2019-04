Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, fa una panoramica a 360° sul club nerazzurro, analizzando le prospettive future e gli obiettivi di mercato..con un sogno.



INTER-JUVE - "Mi aspetto 90' combattuti e spettacolari, per vincere l'Inter dovrà giocare una grandissima gara. Scudetto già assegnato? Loro vorranno comunque dimostrare di essere più forti. L'Inter non è così distante dalla Juventus e non manca poco per raggiungerla; questa proprietà con un'organizzazione perfetta farà grandi cose".



ICARDI - "Se ne è parlato un po' troppo; ormai bisogna accettare le cose per come sono andate. Forse le avrei gestite in modo diverso, questi problemi ci hanno rallentato ma quel che importa davvero è che ora sia tutto risolto".



SPALLETTI, CONTE E.. - "Mourinho? Non entro nel merito, quella dell'allenatore è una questione che riguarda l'attuale società. Dico solamente questo: Spalletti è un bravissimo allenatore, uno che ha talento".



SAN SIRO - "Abbatterlo sarebbe troppo, parliamo di un impianto-simbolo del calcio mondiale dove abbiamo trascorso dei periodi meravigliosi e vinto tanto. Mi auguro che si possa continuare a San Siro, magari rinnovandolo".



UN SOGNO - "Prenderei Mbappé se fosse possibile, oggi nessuno è come lui".