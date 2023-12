A seguito della sentenza storica di oggi, A22 Sports Management ha annunciato una nuova proposta per le competizioni della European Super League (“ESL”), sia maschili che femminili. La proposta comprende anche progetti innovativi per lanciare la principale piattaforma di streaming sportivo directto-fan al mondo, dove miliardi di tifosi potranno guardare tutte le partite della Super League gratuitamente in diretta. Come riporta LFootball, la competizione femminile proposta comprenderа gli stessi elementi chiave dei campionati maschili, tra cui:



-Leghe Star e Gold di 16 club ciascuna con gruppi da 8, partite in casa e in trasferta con un minimo garantito di 14 partite all’anno.



-A fine stagione, una fase ad eliminazione diretta determinerа sia i campioni di ciascuna lega che i club da promuovere.



-Promozione e retrocessione annuale tra i due campionati, con la promozione in Gold League basata sui risultati ottenuti nel campionato nazionale.



Per garantire la stabilitа nella fase iniziale delle competizioni, i ricavi durante i primi tre anni della nuova competizione saranno garantiti per un importo superiore a quello attualmente previsto nel prossimo ciclo. I pagamenti di solidarietа saranno pari all’8% dei ricavi della Lega, con una somma minima di 400 milioni di euro, piщ del doppio dell’importo distribuito dall’attuale competizione paneuropea.