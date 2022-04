para prontamente sul tiro di Ilic da fuori, poi respinge sul corpo di Koopmeiners sull'autogol, lo salvano tre legni da un tabellino ingiurioso.sugli angoli non trova l’incornata vincente, ha colpe sul gol di Ceccherini, poi però segna il suo primo gol in nerazzurro e si salva.non riesce a frenare Simeone, meno brillante del solito.fa leggermente meglio dei compagni, spazza qualche sfera).non riesce a evitare nessuna ripartenza e nessuna rete, un fantasmasbaglia almeno due gol da fare, male.qualche lampo di luce, ma anche lui è poco concreto).torna dalla squalifica e deve prendere le misure su Ilic, Tameze gli scappa via, anche sul bis gialloblù.a centrocampo si vede di meno, offre pochi spunti e firma l'autogol.fa viaggiare la fascia sinistra ma come sempre, all’ultimo passaggio, spreca sul fondo, trova l'assist.scheggia impazzita, troppo egoista, non serve i compagni togliendogli la possibilità di segnare.entra svogliato, non va sui palloni, non aggredisce gli avversari, malissimo).: fortunato l’ucraino, prima il suo mancino trova i guantoni di Montipò, poi nello scontro con Caprari ha la peggio e si fa male seriamente al ginocchio, costretto a uscire.qualche affondo poco preciso).l’ultimo passaggio, con relativo gol, non arriva e i suoi centri sono fermi ancora al 2021 nonostante la forma e la condizione ritrovate.non riesce a ritrovare la quadra, la sua squadra ora è lontanissima dalla zona europea, sembra davvero finito un ciclo.