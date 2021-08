Se parti danon puoi avere una storia banale. Non te lo puoi permettere. Anche se hai conosciuto la versione americanizzata, ​, in salsa calcistica, gli, tradotti brutalmente gli Acciai di Betlemme. Indistruttibili. E da lì, Brendanha iniziato la sua scalata. Che, per il momento, lo ha portato alle porte della: ha le chiavi in mano, non le ha ancora girate, manca il ritorno del playoff tra il suoe il. Per quanto riguarda l'andata, invece... beh, quella ci ha pensato lui a girarla.Il gol del 2-1 dopo aver propiziato quello del pareggio: il suo ingresso in campo è stato vitale per le lattine del giovane Matthias, 33enne allenatore tedesco che ha puntato sul talento dell'americano per ribaltare il match. Classe 2000, di, dove è nato anche il figlio del vento Carl, aveva iniziato a giocare alla ​, nel(scuola frequentata, in altri tempi, anche da Calista, la fu, moglie di Harrison) per poi passare, dopo un solo anno, all'Academy dei Philapdelhia Union. Qui è cresciuto, non come un predestinato, ma come un talento che aveva bisogno di lavorare per realizzarsi. E così è stato.Una stagione coiseconda squadra del, nella stagione 2018/19 è entrato poi nel giro della prima squadra, segnando al debutto in MLS contro Atlanta. Soprannominato, che ha un fratello più piccolo,, classe 2003, anche lui a, in gol alla prima da titolare contro19 giorni fa, sa fare un po' di tutto sulla trequarti: il 10, la seconda punta, l'esterno offensivo, il titolare come il cambio di qualità per svoltare il match dalla panca. Secondo al Rookie of the Year nel suo primo anno tra i grandi,, quelli sborsati nell'estate 2020 dal. Profilo ideale per quel laboratorio di idee che è il mondo calcistico, sempre bravo a scovare talenti in giro per il mondo e a valorizzarli, ha chiuso la scorsa stagione con 7 gol in Austria,, trovando il suo primo gol europeo. Cambiando allenatore, passando dal connazionaleal nuovo che avanza ​, senza cambiare predisposizione al lavoro.@AngeTaglieri88