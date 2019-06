Diego Abatantuono non le manda a dire. L'attore di fede milanista si è scagliato contro l'attuale società rossonera nell'intervista al QN: "Se cercate un tifoso del Milan qui non lo trovate. Da quando non c’è più un presidente ho deciso che tifo Atalanta. Non posso mica tifare una squadra in mano a una banca o un fondo. Non vado in banca con la bandiera. Io starei anche in B, il problema non è la caduta. Secondo lei il fondo Elliott soffre perché il Milan non è nelle coppe?" ha continuato Abatantuono, che ha poi speso parole al miele nei confronti della Dea e dell'Inter: "Anche l’Inter ha una proprietà straniera, ma ci sono delle facce. Un presidente, un direttore sportivo, un allenatore. E poi mica posso diventare interista, mi scusi - ha scherzato il comico -. Tifo Atalanta: fanno delle cose e si capisce perché le fanno. Se vivi solo per l’investimento e non per i tifosi non posso essere della tua squadra".