Abate su Camarda: “Ha un grande talento”

20 minuti fa



Ignazio Abate, ormai ex allenatore della Primavera del Milan, parla così del suo ex allievo Francesco Camarda: Un giudizio su Camarda?

"Ha un grandissimo talento, abbiamo scelto di portarlo in Primavera. Ha iniziato con delle difficoltà, gioca 4 anni sotto età, è normale e non è stato semplice. Dopo uno o due mesi ha dimostrato le sue qualità anche in Primavera, ha fatto 4-5 mesi di assoluto livello. Spero risolva le sue questioni personali, gli auguro un grande futuro nel club".