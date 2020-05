Abbey Clancy, la bellissima moglie dell'ex attaccante del Liverpool e dell'Inghilterra, Peter Crouch, ha svelato alcuni retroscena della sua relazione in un'intervista concessa alla stampa britannica. In particolare ha svelato anche un particolare piccante legato alla nascita di suo figlio Jack.



NIENTE SESSO - “In sette settimane non abbiamo avuto una discussione. Quando rimasi incinta di Jack ci odiavamo, non facevamo nemmeno sesso. Mi aveva venduto l'idea del suo ritiro come qualcosa di completamente diverso, in cui saremmo andati a pranzo e in vacanza insieme, tutte cose deliziose. Invece è stato più impegnato che mai da quando si è ritirato. Mi è piaciuto avere Pete a casa e passare tanto tempo di qualità con i bambini. Anche se a volte vorrei ucciderli (ride ndr.), mi è piaciuto molto”.



