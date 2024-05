Abbiati: 'De Zerbi o Fonseca? Pioli ha fatto bene, il Milan deve studiare la scelta. Maignan un leader, calo normale'

L'ex portiere ed ex-dirigente del Milan, Christian Abbiati, ha parlato a Sky a margine dell’undicesima edizione del “memorial Claudio Lippi” che si sta tenendo al centro sportivo delle giovanili rossonere, il Vismara – Puma House of Football. Queste le sue dichiarazioni."E' un leader, un calo può essere normale quando si gioca sempre ad alti livelli, lui ha fatto vedere grandi cose. Noi tutti tifosi milanisti ci auguriamo possa restare al Milan"."La dirigenza deve studiare bene le ipotesi per il futuro di Pioli, che secondo me ha fatto bene perchè è arrivato secondo facendo tanti punti. Con la vittoria dell'Inter, è stato un po' cancellato il buon campionato che hanno fatto i rossoneri con Pioli".

"Non so dire chi possa essere il nome giusto, De Zerbi è un amico e ha fatto molto bene, ma nono sono la persona adatta per dirvi se potrà essere pronto per questo Milan"."Deve trovare più continuità nelle prestazioni e in fase gol, ha talento ha un fisico incredibile, gli manca solo la continuità".