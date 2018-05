Nel pre-partita di Milan-Fiorentina, Christian Abbiati, club manager rossonero, ha parlato così ai microfoni di Premium Sport: “Prima del rinnovo, ci sono state alcune notizie non vere che non hanno aiutato. Gigio è un grande professionista, è un nostro patrimonio e teniamo moltissimo a lui. E’ giovane e ancora grandi margini di miglioramento. L’età conta, ma è normale che ora si parli di più dei suoi errori, come quelli in finale di Coppa Italia. Non dimentichiamo mai che ha solo 19 anni”.