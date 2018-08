Qualche settimana fa Christian Abbiati ha annunciato il suo addio al Milan, dove nella scorsa aveva ricoperto la carica di team manager. Un ritorno in rossonero in breve tempo non è però da escludere, come testimoniato dalle parole dell'ex portiere a RMC Sport: "A settembre berrò un caffè a Casa Milan con Leonardo e Maldini, vedremo...".



SUL NUOVO MILAN - "I ritorni di Leo e Paolo faranno bene al Milan, è già un passo avanti, sul mercato sapevano cosa fare e l'hanno fatto. Mi ha colpito il ritorno di due grandi campioni come loro".



SU GATTUSO - "Rino è un grandissimo e ha già dimostrato lo scorso anno quanto vale, ha tirato fuori il meglio da tutti i giocatori a disposizione e nel girone di ritorno ha fatto 40 punti. Sarà un po' teso perché c'è molta aspettativa per l'esordio. A Napoli sarà una bella sfida contro Ancelotti, il suo maestro".



SUL NAPOLI - "Partita tosta, molto tattica, ma il Milan ha tutte le carte per partire bene. L'assenza di Calhanoglu può essere un handicap, ma Rino ha avuto tutto il tempo per prepararla al meglio".



SU DONNARUMMA - "Ha ancora grandi margini di miglioramento, Fiori e Ragno possono farlo crescere e anche avere Reina al suo fianco può essere uno stimolo importante. La concorrenza non fa mai male".