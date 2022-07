La Juventus ha dato il via alla seconda fase della campagna abbonamenti dopo la prima riservata agli abbonati della passata stagione e ai membri di J1897 e di Black&White. L'abbonamento, valido per le 19 partite casalinghe di campionato, permette anche di avere una prelazione per le partite di Champions League e Coppa Italia.



Nonostante l'incremento dei prezzi a cui hanno fatto seguito le polemiche dei tifosi bianconeri, da quanto riporta Tuttosport, i dati di vendita fino ad ora risultano positivi, forse grazie anche ai nuovi colpi arrivati come Angel Di Maria e Paul Pogba.