Abby Rao, bellissima modella originaria della Louisiana, è la tipica bellezza americana: biondissima e sportiva, Abby ha trovato la sua fortuna viaggiando verso il West e stabilendosi nella assolata California. Modella dal 2017, Abby vanta un seguito di 2,3 milioni di followers su Instagram, dove si possono ammirare le sue strepitose foto. Modella di costumi da bagno, Abby ci mostra stupendi scatti in bikini, alternandoli a foto in pose sexy e allusive. In sua compagnia vediamo spesso altre modelle e inseparabili amiche di Abby, ovvero Daisy Keech e Daisy Marquez, anch'esse già presenti nelle nostre gallery. La 'reginetta' degli Stati Uniti e le sue damigelle...





