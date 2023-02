Abdou Diallo non sta passando un bel periodo. Il senegalese, dopo aver brillato con la maglia del Borussia Dortmund e il trasferimento alla corte parigina, aveva deciso di optare per l’ RB Leizpig nella speranza di giocare di più. A suo malgrado, il giocatore è sceso in campo solo undici volte, alternando problemi fisici e prestazioni non esaltanti. L’accordo prevede l’opzione di acquisto, il quale, come testimoniato dal giornale Bild, quasi sicuramente non verrà applicato dalla società tedesca. L’ufficialità di tutto ciò avverrà dopo l’incontro tra i dirigenti dei due club tra qualche giorno.