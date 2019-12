Il nuovo commissario della Lega Serie A, Giancarlo Abete ha dichiarato a margine della celebrazione dei 60 anni della Lega Nazionale Dilettanti in Campidoglio a Roma: "I miei obiettivi sono quelli di facilitare l'elezione del presidente della Lega nel più breve tempo possibile, spero entro l'8 gennaio. A livello di immagine, prima si elegge il presidente e meglio è. Si tratta di un accompagnamento pratico, non è un commissariamento sostanziale ma tecnico. Non confondiamo il termine con il contenuto. È stato valutato che fosse più utile avere una persona che, conoscendo gli ambienti, riuscisse a farli dialogare per raggiungere l'obiettivo in tempi brevi e difendere così l'immagine della Lega, prioritaria. In futuro non ho alcuna intenzione di candidarmi ad altri ruoli, ho fatto delle scelte diverse e non sono disponibile ad assumere ulteriori impegni".