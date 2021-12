Si è concluso da pochi minuti il Consiglio Federale nel quale le varie componenti erano chiamate a valutare la delicata situazione della Salernitana, con la scadenza del 31 dicembre per la cessione definitiva della società sempre più vicina e con nessun compratore alle porte. Il club campano ha chiesto, attraverso i propri trustee, una proroga dei termini per poter terminare regolarmente il campionato.



A frenare gli entusiasmi ci ha pensato l'ex presidente federale e oggi commissario della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete: "C'è un iter in corso che sta entrando nella fase decisiva. La scadenza è fissata per il 31 dicembre e non c'è la titolarità e la possibilità di intervento in questo momento. Ci dovranno essere degli offerenti e una valutazione del Trust nel momento in cui arriverà un'offerta. Non ci sarà nessuna proroga da parte del Consiglio Federale".