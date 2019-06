Giancarlo Abete, ex presidente della Figc, intervistato da GR Parlamento parla di Michel Platini: "Con Platini abbiamo assistito a un vero e proprio massacro mediatico, c'è stata una comunicazione impropria. La giustizia penale in Francia funziona diversamente rispetto all'Italia. E' stato fermato e non arrestato, ed è la modalità con cui in Francia si procede a interrogatorio, per altro su una cosa ben nota, per cui è stato ascoltato anche l'ex presidente della Repubblica francese Nikolas Sarkozy. Ho parlato con Platini il 21 giugno, il giorno del suo compleanno, riuscirà sicuramente a reagire e ad andare avanti nonostante il massacro mediatico a cui è stato sottoposto".