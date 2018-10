Sono stati designati gli arbitri per l'ottava giornata del campionato di Serie A, che parte domani con l'anticipo tra Torino e Frosinone e si concluderà domenica sera col match tra Spal e Inter. La sfida del "Mazza" sarà diretta da Maresca, con Banti al Var, mentre Lazio-Fiorentina delle ore 15 è stata assegnata a Orsato. Per Udinese-Juve di sabato c'è Abisso, mentre per Napoli-Sassuolo è stato scelto Di Bello.

Ecco tutte le designazioni complete:

ATALANTA – SAMPDORIA

IRRATI

CARBONE – LO CICERO

IV: SERRA

VAR: FABBRI

AVAR: GIALLATINI

CAGLIARI – BOLOGNA Sabato 06\10 h.15.00

PASQUA

PERETTI – TOLFO

IV: MARINI

VAR: NASCA

AVAR: RANGHETTI

EMPOLI – ROMA Sabato 06\10 h. 20.30

MAZZOLENI

LONGO – ROCCA

IV: PICCININI

VAR: PAIRETTO

AVAR: MANGANELLI

GENOA – PARMA h.12.30

CHIFFI

DEL GIOVANE – GALETTO

IV: DIONISI

VAR: MASSA

AVAR: ALASSIO

LAZIO – FIORENTINA

ORSATO

COSTANZO – PRENNA

IV: ABBATTISTA

VAR: GUIDA

AVAR: VUOTO

MILAN – CHIEVO

CALVARESE

DE MEO – SANTORO

IV: PISCOPO

VAR: AURELIANO

AVAR: SCHENONE

NAPOLI – SASSUOLO h.18.00

DI BELLO

MELI – CECCONI

IV: GIUA

VAR: MARIANI

AVAR: FIORITO

SPAL – INTER h.20.30

MARESCA

VIVENZI – VALERIANI

IV: ILLUZZI

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

TORINO – FROSINONE Venerdì 05\10 h.20.30

PEZZUTO

PAGANESSI – VILLA

IV: MARINELLI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: DI IORIO

UDINESE – JUVENTUS Sabato 06\10 h. 18.00

ABISSO

POSADO – MONDIN

IV: MINELLI

VAR: LA PENNA

AVAR: TEGONI