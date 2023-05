Intervenuto nell'evento il Foglio Sportivo a San Siro, il ministro dello sport Andrea Abodi ha commentato il processo che sta coinvolgendo la Juventus in questi giorni: "C'è una prima sensibilità che è il rispetto dell'autonomia, serve una riforma che non possiamo promuovere noi. Dobbiamo fare tesoro delle esperienze, la cronaca di mette nella posizione di trovare una soluzione per far sì che la giustizia sportiva sia trasparente, indipendente e tempestiva.



LE TEMPISTICHE - Quello che succede a una società ha delle conseguenze sull'intera competizione, bisogna garantire la regolarità del campionato soprattutto quando si parla di fatti successi in stagioni precedenti. Non è importante con quanta velocità si prende una decisione, ma avere il tempo giusto per non creare problemi alla competizione in un contesto che non coinvolge un solo club. Quando un tema è complessivo, penso debbano essere unificati i procedimenti per evitare di non far comprendere all'opinione pubblica quello che stiamo facendo".