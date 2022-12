A margine dell' evento di questa mattina al CONI , il Ministro per lo Sport,, si è fermato qualche minuto ai microfoni dei cronisti presenti per rilasciare alcune dichiarazioni."Non amo il giustizialismo, né ai tribunali del popolo. C'è un ordinamento da rispettare. Il mio dovere è di essere presente per fare in modo che si faccia luce presto e bene. Non so dirvi cosa sia bene, ma io ragiono in termini di opinione pubblica. Da quando sono stato nominato ministro ricevo quotidianamente sollecitazione da parte della gente comune e di chi ho il dovere di rappresentare, per cercare di capire e di recuperare fiducia e speranza nel sistema dell'ordinamento sportivo. Di fronte a fatti come questo della Juventus, ma anche il caso della curva in Inter-Sampdoria, quello delle ginnaste, non possiamo semplicemente aspettare e accompagnare. Dobbiamo poter dire che non è vero che predichiamo in teoria e poi nella pratica non andiamo mai fino in fondo. Si tratta di responsabilità e io mi ci metto in prima persona"."Il rapporto tra giustizia ordinaria e sportiva sta alla base della credibilità e reputazione del sistema. Nessun fenomeno sociale può sopravvivere senza reputazione e credibilità. Questo tema perciò, per quanto mi riguarda, deve essere in cima all'agenda di governo, con piena condivisione dei colleghi. Stiamo lavorando in armonia per affrontare tutte le contingenze. E si terrà conto delle esigenze del sistema sportivo, all'interno del quadro complessivo del sistema paese".