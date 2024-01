Abodi: 'Esonero Mourinho? Secondo me c'è altro sotto. Ne prendo atto'

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha rilasciato una battuta sull'esonero di José Mourinho da parte della Roma a margine di un incontro con i giornalisti avvenuto in Parlamento. E a domanda diretta, riportata da Ansa, sul se si aspettasse questo annuncio il Ministro ha così risposto.



"Qualche segnale forse c'era, poi gli americani sono abbastanza netti. Quando si rompe un rapporto di quel tipo... e poi - ha aggiunto - secondo me c'è anche qualcos'altro, oggettivamente. In questi casi si dice, ne prendo atto".

