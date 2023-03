Sul tema stadi negli ultimi 30 anni siamo riusciti a fare poco,troppo poco, insopportabilmente.Le ragioni e le responsabilità ormai servono solo a fare tesoro dell’esperienza e a cambiare passo. Euro32 molto utile,ma non può essere indispensabile.Dobbiamo/vogliamo fare, insieme — Andrea Abodi (@andreaabodi) March 25, 2023

“Sul tema stadi negli ultimi 30 anni siamo riusciti a fare poco, troppo poco, insopportabilmente. Le ragioni e le responsabilità ormai servono solo a fare tesoro dell’esperienza e a cambiare passo. Euro 2032 molto utile, ma non può essere indispensabile. Dobbiamo, vogliamo fare, insieme”. Lo scrive su Twitter il ministro dello Sport,, incoraggiando un'accelerazione in merito ai progetti per i nuovi impianti di squadre come la Fiorentina, il Bologna, le due romane.