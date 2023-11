Il ministro dello sport, Andrea Abodi, ha parlato al convegno Sport Industry Talk, organizzato da Rcs Academy e Corriere della Sera: "Il sistema calcistico è centrale ma il sistema va messo in discussione - riporta l'Ansa -. È impensabile che la Serie A continui ad essere a 20 squadre, la B a 20, la C a 60 con 100 squadre professionistiche. Ma non è nemmeno questione di numeri, quanto di credibilità che consenta l'affermazione dell'equa competizione, ci sono società che pagano e rischiano di non centrare i propri obiettivi, altre che non pagano e magari mantengono la categoria".



Abodi ha proseguito: "Ho iniziato a sentire parlare di riforme dal 2010, ricordo ancora l'aspettativa di Carlo Tavecchio quando ero presidente della Serie B. Apprezzo la scelta del presidente federale di convocare un'Assemblea per marzo 2024. La Serie A è un contribuente significativo di fiscalità, è un obiettivo comune quello di far funzionare la macchina. Servono le infrastrutture, dobbiamo accogliere i tifosi con lo stesso decoro in cui vengono accolti in tutta Europa".