Abodi: "In Nazionale solo chi è d'esempio". Il terapista di Fagioli: "Scandaloso, il ministro vuole rifare pubblicità alle scommesse"

Getty

ha dichiarato a margine dell'assemblea sul calcio femminile:Io credo che, così come ci ha dimostrato con pragmatismo e senso dei valori Spalletti, la maglia azzurra sia un onore. Non deve essere un elemento di mortificazione, ma è un tema di responsabilità,Le federazioni si muovono in autonomia, il mio però è un pensiero coerente".

ha replicato: "Ricordo che l'articolo 27 della Costituzione prevede la funzione rieducativa della pena.Recuperarlo all'azzurro fu un valore aggiunto, sportivo e umano".ha commentato all'agenzia di stampa LaPresse:. Nei campi ci sono i banner, ma addirittura i calciatori dovrebbero portare sulle maglie le insegne dei provider del gioco d'azzardo. È veramente una situazione folle da questo punto di vista. Anche le squadre professionistiche italiane, di alcune lo so per certo, hanno una serie di contratti e sponsorizzazioni nel mondo del gioco d'azzardo che valgono in tutto il mondo, ma non in Italia. È un altro degli aspetti dell'ipocrisia generale. Le notizie che ho, fanno pensare che ci siano centinaia di ragazzi che giocano.